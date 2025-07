Objavljeno: 23.7.2025 07:00

Stargate se odmika in zmanjšuje

Velikopotezni projekt Stargate, ki sta ga napovedala OpenAI in Softbank, se upočasnjuje in odmika. Več kot petsto milijard dolarjev težav projekt gradnje infrastrukture za umetno inteligenco, ki so ga napovedali lani, v letu dni ni sklenil niti ene pogodbe za gradnjo podatkovnih centrov. Cilje projekta so že močno oklestili.

Razlog so tudi nestrinjanja v konzorciju. Vodilna člana SoftBank in OpenAI se ne moreta sporazumeti o ključnih aspektih partnerstva, med drugim o lokaciji podatkovnih centrov. Januarja so člani sicer napovedali 100 milijard dolarjev, ki da bodo na voljo takoj, a se ne obeta niti približno tako velik center. Do konca leta naj bi v ZDA postavili zgolj en manjši center, ki bo bržčas stal v Ohiu.

To je precej manj od bahavih načrtov, ki sta jih imela Sam Altman iz OpenAI in Masayoshi Son iz Softbanka. Ne pozabimo, da je poleg Stargata Softbank letos napovedal še 30 milijard dolarjev neposrednega vložka za OpenAI. Slednji pa je vmes sklepal pogodbe o računski moči iz podatkovnih centrov z drugimi partnerji in ne s SoftBankom. Z Oraclom, CoreWeavom in drugimi.

Obe podjetji sicer zagotavljata, da so njuni odnosi odlični, a dejanja (oziroma njih manko) govorijo drugače.