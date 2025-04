Stanfordov AI Indeks 2025 razkriva ključne trende v umetni inteligenci

Stanfordov Inštitut za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka (HAI), je objavil poročilo AI Index 2025 , ki ponuja poglobljen vpogled v globalni razvoj umetne inteligence. Poročilo razkriva, da se umetna inteligenca hitro demokratizira, postaja bolj dostopna in cenovno ugodna, kar odpira vrata širši uporabi v različnih sektorjih.​

Eden izmed najbolj presenetljivih podatkov je dramatičen padec stroškov izvajanja UI modelov. Cena za obdelavo milijona tokenov z modelom na ravni GPT-3.5 je padla z 20 dolarjev novembra 2022 na zgolj 0,07 dolarja oktobra 2024, kar predstavlja 280-kratno zmanjšanje v 18 mesecih. Ta trend omogoča podjetjem, ki si prej niso mogla privoščiti naprednih UI rešitev, dostop do zmogljivih orodij.​

Razlika v zmogljivosti med zaprtimi modeli, kot je GPT-4, in odprtimi modeli, kot je Llama, se je zmanjšala z 8 % januarja 2024 na le 1,7 % februarja 2025. To pomeni, da odprti modeli postajajo konkurenčni svojim zaprtim kolegom, kar spodbuja inovacije in širšo uporabo UI tehnologij.​

Leto 2024 je zaznamoval rekordni znesek investicij v UI, ki so dosegle 252,3 milijarde dolarjev, kar predstavlja 26-odstotno povečanje. Poleg tega 78 % organizacij poroča o uporabi UI, kar je znatno povečanje v primerjavi s 55 % v letu 2023. Združene države so proizvedle 40 pomembnih modelov LLM, Kitajska 15, Evropa pa 3, kar kaže na prevlado ZDA na tem področju.​

Učinkovitost AI strojne opreme se je izboljšala za 40 %, kar zmanjšuje stroške in omogoča izvajanje zmogljivih modelov na osebnih napravah. Ovira pa postaja pomanjkanje podatkov. Analitiki pričakujejo, da bo do leta 2030 zmanjkalo kakovostnih podatkov za učenje, kar bo spodbudilo uporabo sintetičnih podatkov, ustvarjenih z UI.​

Z naraščajočo uporabo UI se povečujejo tudi primeri zlorab in napak modelov, kar poudarja potrebo po raziskavah na področju varnosti in etike. Poročilo opozarja na nujnost razvoja standardiziranih testov za ocenjevanje odgovornosti in varnosti UI sistemov.

