Standard LTO-9 hrani do 45 TB na kaseto

Združenje LTO Consortium je najavilo specifikacijo za novo generacijo tračnih enot imenovano LTO-9, ki omogoča hrambo 50% več podatkov kot generacija LTO-8 in kar 200% več kot pri kasetah LTO-7. Skupno lahko na posamezno kaseto zdaj shranimo do 45 TB podatkov, ob upoštevanju povprečnega kompresijskega razmerja podatkov 2,5:1. Brez uporabe kompresije lahko na eno kaseto shranimo do 18 TB podatkov.

Specifikacija LTO-9 prinaša že doslej znane lastnosti, kot so podpora za večslojno strojno šifriranje podatkov, podpora za nosilce, ki omogočajo samo enkratno zapisovanje (WORM; Write-Once, Read-Many) podatkov in podpora za datotečni sistem LTFS (Linear Tape File System). Enote LTO-9 bodo povrh vsega združljive s trakovi LTO-8, kar bo omogočilo lažjo vpeljavo v obstoječe informacijske sisteme.

Čeprav združenje, katerega ključni člani so HPE, IBM in Quantum, za zdaj še ne navaja hitrosti prenosa podatkov na trakove, poznavalci pričakujejo hitrosti med 1.200 in 1.400 MB/s. Čeprav se zdi, da so te hitrosti bistveno manjše od sodobnih diskov in enot SSD M2, ki dosegajo hitrosti tja do 5 GB/s, utegne biti hitrost zapisovanja na trakove LTO-9 velik izziv za računalniške sisteme.

Slabost hitrih tračnih enot je namreč ta, da za optimalno delovanje potrebuje konstanten pretok podatkov, kar tudi najhitrejši strežniški in pomnilniški sistemi v realnem okolju težko zagotovijo. Pogosto si je zato potrebno pomagati s hitrimi medpomnilniki, ki uravnavajo prenos podatkov proti tračni enoti.

Trakovi LTO so še vedno daleč najcenejši pomnilniški medij za trajno hrambo podatkov in za izdelavo varnostnih kopij. Ne samo to, idealni so tudi za prenos velikih količin podatkov, kjer pač internetne povezave enostavno niso dovolj zmogljive. Denimo v video produkciji, kjer se projekti zlahka merijo že v petabajtih (PB). Za primer, 1 PB podatkov lahko s pomočjo enot LTO-7 spravimo na trakove v okoli 22 urah. S tehnologijo LTO-9 bo to možno doseči v polovico krajšem času.

Omeniti velja še to, da je LTO-9 le ena od tehnoloških etap v razvoju standarda LTO. Združenje je namreč že pred časom sprejelo in javno objavilo smernice za nadaljnje generacije. V prihodnjih letih lahko pričakujemo standard LTO-10, ki bo omogočal snemanje do 112,5 TB na kaseto, za tem pa še LTO-11 z 240 TB na kaseto in nazadnje še LTO-12, ki bo zmogel 480 TB na kaseto, skoraj 10-krat več kot pravkar predstavljena tehnologija.