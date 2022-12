Objavljeno: 5.12.2022 15:00

Srednjevalovni radio v Evropi umira, v ZDA še brca

Starejši bralci se bodo še spomnili radijskih postaj, ki so oddajale na srednjih valovih (AM), modernejša generacija pa morda niti kratkovalovnega radija (FM) ne pozna več prav dobro, temveč vsebine dobiva prek pretočnih storitev. A medtem ko v Evropi AM resnično izumira, je v ZDA precej drugače. Eden izmed senatorjev je celo pozval proizvajalce avtomobilov, naj upoštevajo želje kupcev in še naprej v vozila vgrajujejo avtoradie za tehnologijo, ki je bila priljubljena pred pol stoletja.

V Sloveniji je RTV začela oddajati na srednjih valovih leta 1953 in leta 1966 je bilo takšnih oddajnikov že 21. Z uvedbo FM-oddajnikov pa se je njihov pomen začel zmanjševati. Odkar so leta 2017 ukinili oddajanje AM iz Domžal (Radio Prvi, 918 kHz), ostajata le oddajnika Beli Križ (Radio Koper in Radio Capodistria) ter Nemčavci (MMR in Radio Murski val). V ostalih evropskih državah je situacija še bolj klavrna, saj so Nemci že leta 2015 ugasnili oddajnike za AM, še vedno pa jih v omejenem obsegu na primer uporabljajo Italijani.

V ZDA je položaj drugačen. Številne radijske postaje še vedno oddajajo na srednjih valovih, poslušalci pa jih tudi spremljajo. V letošnji raziskavi TechSurvey je 33 odstotkov kupcev dejalo, da je radijski sprejemnik AM v novem vozilu pomemben faktor. To je recimo več kot Wi-Fi (31 odstotkov), predvajalnik CD-jev (24 odstotkov) ali Apple CarPlay oziroma Android Auto. To ni tako presenetljivo, ker je geografija ZDA drugačna. So precej večje in redkeje poseljene, za kar so srednji valovi idealni. Ti so namreč bistveno bolj učinkoviti pri širjenju, saj imajo daljši domet in jih manj motijo ovire. Težava pa je seveda manjša pasovna širina, zato je zvok slabše kvalitete, ni možno pošiljati dodatni informacij (RDS) itd. A vendarle, AM je robusten.

To je tudi razlog, da je senator Ed Markey na 20 proizvajalcev vozil naslovil poziv, naj še naprej zagotavljajo radijske sprejemnike, ki bodo omogočali sprejem AM. Poudarja, da je radijska difuzija (AM in tudi FM) še vedno najenostavnejši, najcenejši, najrobustnejši in najdostopnejši način za javno obveščanje v času izrednih dogodkov. In pri tem ima prav. Vse moderne tehnologije so čudovite, kadar delujejo normalno, a ko se znajdemo v izrednih okoliščinah – ali pa samo v nepokritem delu države – je prav AM lahko edina vez z informacijami.

Kdaj pa ste vi nazadnje zavrteli gumb na AM?