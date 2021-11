SQL Server 2022

Microsoft je na nedavni konferenci Ingnite prvič javno spregovoril o novi različici strežnika SQL Server 2022. Novi podatkovni strežnik bo kot kaže prinesel obilico koristnih novosti, tako za rabo v oblaku, zlasti tistemu Azure, kot tudi v samem jedru izdelka. Nova različica je sicer še razmeroma daleč od končne podobe, saj je za zdaj na voljo le zaprtemu krogu razvijalcev, Microsoft pa je razkril tudi zgolj del novosti, ki jih lahko pričakujemo v končni različici.

Ena od bolj zanimivih se tiče podpori prenašanja podatkovnih baz iz podatkovnih centrov v podjetjih v oblak Azure oziroma nazaj. Doslej je bilo to sicer mogoče izvesti, a z zapletenim postopkom in tipično precejšnjim izpadom delovanja v času migracije. Še večja omejitev je bila, da se podatkovni strežnik v upravljani instanci (managed instance) kasneje ni dalo prenesti nazaj v samostojni podatkovni strežnik. SQL Server 2022 to opravi precej bolj elegantno in ob uporabi porazdeljene gruče strežnikov za visoko razpoložljivost tudi praktično brez izpadov v dosegljivosti baze.

Druga novost je povezana z modulom Query Store, ki je nadvse uporaben za spremljanje izvajanja poizvedb in nadaljnjo optimizacijo delovanja strežnikov. Doslej se v to statistiko ni dalo vključiti sekundarnih strežnikov v gručah Always On, ki sicer lahko močno prispevajo pri hitrosti izvajanja poizvedb. Nova različica strežnika zdaj podpira tudi zbiranje statistik iz teh strežnikov, kar odpira nove scenarije pri optimizaciji delovanja.

Tudi sicer Microsoft pri novi različici obljublja izboljšave v hitrosti procesiranja podatkov, čeprav še ne želijo kvantificirati koliko. Znano je že, da bo SQL Server 2022 bolje upravljal razpoložljivi pomnilnik in preprečeval, da bi posamezne poizvedbe blokirale nadaljnje poizvedbe v vrsti. Podatkovni strežnik bo tudi znal zaznati spremembo parametrov pri načrtovanju poizvedb, da bi preprečeval ne optimalne poizvedbe. Podobnosti okoli te nadvse koristne lastnost bodo sledile kasneje.

Omeniti velja tudi novo storitev v okviru strežnika, ki na moč spominja na princip delovanja porazdeljenih žurnalov (distributed ledge), denimo pri veriženju blokov. Ta funkcionalnost bo na voljo v okviru Azure SQL strežnika, omogočala pa bo enosmerno zapisovanje podatkov v poseben repozitorij (Azure Blog Storage), ki ga celo administratorji ne bodo mogli spreminjati ali brisati.

Na ta način bo podatkovni strežnik lahko vodil žurnal sprememb podatkov, ki zadostuje tudi najbolj zahtevnim pravilom za varnost in transparentnost podatkov. Trenutno še ni povsem jasno, kako bo tovrstna storitev uporabljena v izdelkih in ali se bo čez čas prelevila v polno rešitev za zagotavljanje porazdeljenih žurnalov oziroma veriženje blokov.