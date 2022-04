SQL Server 2022 prihaja v javno obravnavo

Microsoft bo novi podatkovni strežnik SQL Server 2022 objavil za javni preizkus še pred koncem tega četrtletja. To so najavili na posebnem dogodku SQLBits, ki je bil sicer namenjen pretežno oblačni storitvi Azure SQL, vendar so v okviru tega razkrili tudi več podrobnosti o prihajajočem strežniku SQL Server 2022, ki bo na voljo tako v oblaku kot za namestitev pri strankah, seveda pa bo izdatno podpirali različne scenarije hibridnega oblačnega računalništva.

Prva novost je nov podsistem za optimizacijo delovanja Query Store, ki je nadvse uporaben za spremljanje izvajanja poizvedb in nadaljnjo optimizacijo delovanja strežnikov. Doslej se v to statistiko ni dalo vključiti sekundarnih strežnikov v gručah Always On, ki sicer lahko močno prispevajo pri hitrosti izvajanja poizvedb. Nova različica strežnika zdaj temelji na algoritmih strojnega učenja, ki znajo spremljati in optimizirati poizvedbe s ciljem, da optimizirajo delovanje posameznega ali gruče strežnikov.

Za povečanje varovanja podatkov pred namernimi zlorabami, SQL Server 2022 uvaja nov žurnal, ki temelji na veriženju blokov (blockchain), s tem pa zagotavlja trajno hrambo in hkrati mehanizem, ki lahko hitro potrdi pristnost oziroma obstoj podatkov, ki so shranjeni v porazdeljenem žurnalu.

Novi podatkovni strežnik je naredil tudi korak naprej na področju aktivnega varovanja podatkov v primeri večjih izpadov. SQL Server bo tako prek funkcije Link omogočal stalno povezavo z upravljano instanco strežnika Azure SQL v Microsoftovemu oblaku. Rešitev omogoča nenehno replikacijo podatkov v oblak, ki tako efektivno lahko služi kot sekundarna lokacija za podatke.

SQL Server 2022 bo sodeloval tudi s storitvijo Azure Synapse Analytics, ki omogoča poslovno analitiko in poizvedbe čez različne podatkovne vire brez uporabe tradicionalnih orodij ETL. Obenem služi za obvladovanje in upravljanje večjih podatkovnih zbirk in podatkov tako v oblaku, kot v lokalnih podatkovnih strežnikih.

Orodje omogoča katalogiziranje podatkovnih virov, zbiranje metapodatkov o podatkovnih zbirkah, zato je lahko uporabno tudi za spremljanje posebnih tipov podatkov, na primer občutljivih podatkov, kot so osebni podatki, ki jih lahko nato skrbniki upravljaje skladno z lokalno zakonodajo.