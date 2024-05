Objavljeno: 3.5.2024 11:00

Spotify v brezplačni verziji omejuje prikazovanje besedil

Spotify sicer promovira plačljivo inačico Spotify Premium, a marsikdo je povsem zadovoljen z brezplačno inačico, ki ima reklame, omejeno možnost preskakovanja skladb, neprilagodljivost vrstnega reda in nekaj drugih omejitev. Tem omejitvam se sedaj pridružuje še ena, saj odslej Spotify v brezplačni verziji ne bo več prikazoval besedil skladb.

Spremembe niso uradno objavili, temveč so jo v praksi opazili uporabniki. Kot kaže, so se odločili za mehko omejitev, podobno kot pri preskakovanju skladb. V določenem časovnem obdobju, verjetno v eni uri, bo možno pogledati omejeno število besedil. Za kaj več pa bo treba plačati.

Spotify dobiva besedila bodisi neposredno od avtorjev ali založnikov bodisi od storitve MusixMatch. To seveda ni zastonj in Spotify se je očitno odločil, da vsaj del teh stroškov prevali na končne uporabnike. Spotify tako malo po malo izgublja funkcionalnosti v brezplačni verziji, kar ni naključje. Ali bodo uporabniki to dojeli kot vzpodbudo za nakup Spotify Premium ali za preskok h konkurenci, bo pokazal čas.