Objavljeno: 8.5.2024 08:00

Spotify se pripravlja na višjo kakovost posnetkov

Po tem ko je Spotify dolgo vrsto let omejeval kakovost posnetkov na 320 kb/s, se v prihodnosti vendarle obeta sprememba. V plačljivi verziji Spotify Premium se napoveduje višja kakovost posnetkov, ki bodo stisnjeni brez izgube (lossless) in bodo merili 1411 kb/s ali morda celo 2117 kb/s.

Minuta takšnega posnetka bi zavzela 15,9 MB, kar ni malo, a je z današnjimi širokopasovnimi in tudi mobilnimi povezavami povsem dosegljivo. Novosti so uporabniki na Redditu opazili v verziji 1.2.36, ki še ni nared. A spremembe so logične, saj stiskanje brez izgube kakovosti že podpirajo Tidal, Prime Music in Apple Music, torej bo moral slediti tudi Spotify. Navsezadnje ga je napovedal že pred leti, pa se potem ni zgodil.

Nove možnosti so za zdaj vidne v uporabniškem vmesniku, ni pa jih še mogoče odkljukati. Druga novost, ki se takisto napoveduje, je format FLAC. Videli bomo, ali bodo novosti na voljo v običajnem formatu Premium ali morda še v dražjem Supremium, o katerem so začeli govoriti leta 2021, pa se potem tudi ni zgodil.