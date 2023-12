Objavljeno: 5.12.2023 09:00

Spotify še naprej odpušča in klesti stroške

Težki so časi za starosto pretočnih glasbenih vsebin Spotify, ki je najavil velika odpuščanja. Izvršni direktor Daniel Ek je včeraj zaposlenim sporočil, da bodo zmanjšali število zaposlenih za 17 odstotkov, kar pomeni okrog 1500 ljudi. V podjetju je sicer po celem svetu trenutno okoli 9000 zaposlenih.

Ek je dejal, da mora iskreno priznati, da bodo delo izgubili tudi številni pametni, talentirani in marljivi zaposleni, ki so v podjetju pomembno prispevali k rasti. V Spotifyju si že mesece prizadevajo zmanjšati stroške, kar jim tudi uspeva, a očitno ne dovolj. Glavni razlog za težave je stanje v branži, ki beleži zmanjševanja zanimanja za naročnine na pretočne vsebine. Sprva je sicer kazalo, da jim bo uspelo zlesti na zeleno vejo tudi z manjšimi odpuščanji, a so se na koncu odločili za večje prestrukturiranje.

V Spotifyju imajo težave z dobičkonosnostjo. Spomnimo, da so že v začetku tega leta odpustili 600 ljudi, poleti pa še 200. Prav tako so letos odpovedali produkcijo vrste originalnih vsebin, denimo podkastov. Investitorji so že dlje časa opozarjali, da podjetje ne obvladuje stroškov: podkast s princem Harryjem in princeso Meghan je na primer stal 25 milijonov dolarjev za 12 epizod.

Spotify ima trenutno 601 milijonov uporabnikov. Rezanje stroškov je v tretjem letošnjem kvartalu že dalo prve rezultate, saj so imeli po dolgem času dobiček – 32 milijonov evrov. A to še ni dovolj, meni direktor.