Spotify ima unikaten dogovor z Googlom in ne plačuje provizij

Spotify je uspel z Googlom skleniti poseben dogovor, ki mu zagotavlja ugodnosti, ki jih nima nihče drug. Čeprav sta podjetji skušali dogovor skriti pred očmi javnosti, je informacija o njegovem obstoju in vsebini pricurljala na dan med sodnim postopkom zoper Google, ki te dni poteka v ZDA. Po skrivnem dogovoru Spotify namesto 15-odstotne provizije plačuje natanko nič.

Običajno Google vzame 15 odstotkov provizije od naročnin, ki jih uporabniki aplikacij sklenejo neposredno v spletni trgovini. Ta znesek se lahko zniža do 11 odstotkov, če na primer pisci aplikacij uporabijo lastne posrednike za izvajanje transakcij. Doslej pa ni bilo znano, da je možno dobiti tudi bistveno ugodnejše pogoje. Spotify se je dogovoril za 0-odstotno provizijo pri lastnem procesiranju transakcij, sicer pa je provizija 4 odstotke.

Google je to pospremil s komentarjem, da imajo nekatera podjetja drugačne dogovore, če gre za širše partnerstvo in so v preteklosti vlagala v ekosistem. V preteklosti je Google na podoben način skušal privabiti tudi Netflix, in sicer mu je ponudil 10-odstotno provizijo, a je Netflix ostal neomajen in še danes ne nudi sklepanja naročnine v androidni aplikaciji.

Apple, veliki konkurent, je še strožji. Tam je provizija 30-odstotna, lahko pa se razpolovi ob zadostnem prometu. Spotify je zato v aplikaciji za iOS onemogočil nakup naročnin. Z Googlom teh težav ni imel.