Spotify ima pol milijarde uporabnikov

Priljubljena pretočna storitev z glasbo je objavila poročilo o dobičku v prvem četrtletju 2023, katerega osrednja številka je količina uporabnikov.

V poročilu so pri pretočnem velikanu Spotify razkrili, da je njihovo glasbeno storitev do 31. marca prvič v zgodovini uporabljalo 515 milijonov ljudi. Baza uporabnikov se je povečala za pet odstotkov v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in kar za dvaindvajset na letni ravni. Poslovni cilj podjetja je bil pridobitev devetih milijonov novih uporabnikov. Številko so presegli za 15 milijonov. Podjetje je zabeležilo rast tako v razvitih kot v državah v razvoju ter skoraj v vseh starostnih skupinah.

Večina rasti temelji na ljudeh, ki uporabljajo brezplačno različico storitve Spotify, podprto z oglasi. Plačljive naročnine niso sledile skupni rasti in so se povečale zgolj za dva odstotka v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in petnajst odstotkov na letni ravni. Še vedno pa so presegle napovedi in zmanjšale izgubo podjetja, ki je v prvem četrtletju letošnjega leta znašala 156 milijonov evrov.