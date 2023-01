Spotify bo odpustil šest odstotkov zaposlenih

Švedski ponudnik storitve za pretočno predvajanje glasbe Spotify bo odpustil šest odstotkov zaposlenih, kar pomeni okoli 600 delavcev. Kot so danes pojasnili v družbi, so bili pri naložbah preveč ambiciozni in so prehitevali rast prihodkov. Gre za še eno v vrsti nedavnih napovedi odpuščanj v tehnološkem sektorju.

"Pri naložbah sem bil preveč ambiciozen, zato smo vlagali hitreje od rasti naših prihodkov. To je razlog za zmanjšanje števila zaposlenih. Za vse v celoti prevzemam odgovornost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil glavni izvršni direktor družbe Daniel Ek.

Odpuščanja je v zadnjih tednih napovedalo že več tehnoloških podjetij. Ameriški tehnološki velikan Microsoft namerava v prihodnjih mesecih odpustiti skupno 10.000 zaposlenih, Google pa 12.000. Reze so med drugim napovedali tudi pri Twitterju, spletnem trgovcu Amazonu, v družbi za razvoj programske opreme Salesforce in v Googlovi krovni družbi Alphabet.