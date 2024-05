Objavljeno: 30.5.2024 05:00

Spotify bo na daljavo ubil vse svoje tablice

Spotify je sporočil, da bo ukinil podporo za svoj izdelek Car Thing, ki so ga predlani kratek čas prodajali. Žal pa to pomeni, da bo tablica postala zgolj zelo drag podstavek, saj je ne bo možno uporabljati za nič drugega. Spotify za zdaj ni uslišal prošenj uporabnikov, naj vsaj odprejo programsko kodo, da jo bo možno uporabljati v druge namene.

Car Thing so poizkusno ponudili oktobra 2021, redna prodaja pa se je začela februarja 2022. Za 90 dolarjev smo dobili tablico za v avtomobil, ki se je povezala z Apple CarPlayem ali Android Autom in je omogočala predvajanje skladb s pretočne storitve Spotify. Uporabnost je bila že v osnovi sila vprašljiva, saj je potrebovala povezavo s pametnim telefonom (zaradi interneta), torej bi lahko Spotify predvajala kar z njega.

To so opazili tudi uporabniki, zato prodaja ni šla po načrtih. Čeprav je Spotify ceno znižal na 50 evrov, ni bilo velikega uspeha. Julija 2022 so proizvodnjo že opustili, a so tedaj še zatrjevali, da bodo obstoječe naprave še delovale. Do 9. decembra letos, ko bodo naredili rez.

Le upamo lahko, da si premislijo in vsaj odprejo kodo, sicer bomo pridelali cel kup neuporabne navlake.

Spotify