Spodnji dom ameriškega kongresa tehnološke velikane označil za monopoliste

Po dobrem letu preiskav je delovna skupina ameriškega kongresa ("house") štiri največja tehnološka podjetja obtožila izkoriščanja monopolnega položaja. Ključno je omeniti, da imajo v tem domu kongresa večino demokrati, zato ne gre za usklajeno dvostrankarsko ugotovitev.

V 449 strani dolgem poročilu so zapisali, da naj bi Amazon, Apple, Google in Facebook imeli »monopolistično moč« in zlorabljali svoj položaj. Te ugotovitve predstavljajo osnovo za morebitno prihodnjo zakonodajo, ki bi se lahko trudila omejiti moč teh podjetij. Očitajo jim zaračunavanje previsokih stroškov, plenilske prevzeme manjših konkurentov in potiskanje majhnih strank v neprimerna pogodbena razmerja. V poročilu so zapisali, da so tako obnašanje oziroma take monopole nazadnje srečali v času naftnih mogotcev in železniških tajkunov.

Facebook naj bi imel de facto monopol na področju družabnih omrežij, svoj položaj pa je zlorabil za plenilske prevzeme potencialnih konkurentov (Instagram, Whatsapp). Google naj bi imel primat pri spletnem iskanju in oglaševanju, med drugim naj bi pri iskanjih privilegiral lastne storitve in vsebine. Trgovski velikan Amazon naj bi z lastnimi izdelki nelojalno nastopal na svoji platformi, Apple pa naj bi svoj položaj izkoriščal v AppStore-u, kjer naj bi ustvarjal ovire za konkurenco in diskriminiral tekmece, seveda pa tudi dajal prednost lastnim aplikacijam in storitvam.

Kaj se bo iz tega izcimilo, je seveda težko predvideti, velja pa omeniti, da imata ključni ameriški politični stranki vsaka svoj pogled glede možnih ukrepov. Demokrati se zavzemajo za strožje izvrševanje obstoječih zakonov in omejevanje poslovanja določenih podjetij (denimo prepoved Amazonu, da ob izdelkih, ki jih na platformi prodajajo druga podjetja, ponuja tudi lastne izdelke). Najresnejše pa so seveda pobude za razdelitev podjetji (denimo ločitev Instagrama in Whatsappa od Facebooka). Republikanci se s tem ne strinjajo – čeprav tudi sami zagovarjajo nekatere ukrepe (denimo preprečevanje plenilskih prevzemov konkurentov).