Spletno ustanavljanje podjetij

Gospodarsko ministrstvo predlaga novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero bi skladno z evropskimi direktivami med drugim opredelili čezmejno preoblikovanje družb na daljavo, omogočili spletno ustanavljanje vseh oblik kapitalskih družb ter dopolnili ureditev elektronskih skupščin.

Kot je razvidno iz predloga novele, objavljenega med vladnimi gradivi, je med cilji prenos evropskih direktiv glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (t. i. digitalizacijska direktiva) ter glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev v slovenski pravni red (t. i. mobilnostna direktiva).

Novela bi dala pravno podlago za vzpostavitev in izvedbo obstoječih postopkov ustanavljanja družb, registracije podružnic ter vpis dokumentov in informacij v register prek spleta. Poleg že sedaj opredeljenih čezmejnih združitev družb bi bili opredeljeni tudi postopki čezmejne delitve in čezmejnega preoblikovanja družb.

Z novelo bi bilo mogoče poleg enostavnih družb z omejeno odgovornostjo z enim lastnikom, ki je hkrati tudi poslovodja, ki jih je mogoče že sedaj ustanoviti na daljavo, prek spleta ustanoviti tudi ostale oblike kapitalskih družb in registrirati podružnice, tudi za čezmejne uporabnike. Pogoji za ustanovitev posameznih oblik družb bi ostali nespremenjeni, tako bi tudi obseg dokumentacije, ki jo mora stranka predložiti, ostal enak.

Predlog zakona ne predvideva ustanovitve novih organov, reorganizacije ali ukinitve obstoječih organov. "Javna uprava bo morala prilagoditi svoje storitve zahtevam iz direktive, s čimer se bo povečala kakovost uporabniku prijaznih storitev," je navedeno v gradivu.

Novela bo tudi podrobneje opredelila izvedbo skupščin brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb.

