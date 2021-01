Spletni hackathon Codemania

V zadnjem vikendu januarja bo potekal virtualni hackathon, tekmovanje v treh programerskih izivih, poleg denarnih nagrad pa se ponuja tudi možnost zaposlitve.

Hackathon pripravlja podjetje Transformation Lighthouse v sodelovanju z podjetjem Žejn Group, namenjen je razvijalcem, programerjem in drugim IT navdušencem. Na voljo so trije izzivi, razdeljeni v različne sklope težavnosti:

Integriranje vizualnega urednika BPMN diagramov v Primefaces Razvoj izjemno hitrega iskanja/poizvedbe Redesign arhitekture prijave

Prijave se zbirajo do četrtka, 28.1, na spletni strani Transformation-lighthouse.com.