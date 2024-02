Spletni brskalnik, ki brska namesto nas

Druga faza razvoja v brskalnik Arc prinaša še več umetno inteligentnih zmožnosti.

Ekipa spletnega brskalnika Arc je predstavila povsem novo iPhone aplikacijo z imenom Arc Search, ki je opremljena z umetno inteligenco in omogoča izkušnjo, kjer aplikacija brska po spletu namesto nas. Aplikacija združi najdene vire informacij z interneta in ustvari prilagojeno spletno stran, ki odgovori na kakršnokoli zastavljeno vprašanje. Nova aplikacija je del druge faze razvoja brskalnika Arc, ki ga The Browser Company v prihodnjih tednih in mesecih namerava nadgraditi še s povezavami Instant Links, kjer bo Arc po pritisku na tipko Shift samodejno odprl najboljši najdeni rezultat, imeniki Live Folders, v katerih se bodo zbirale posodobitve izbranih spletnih mest, ter funkcijo Arc Explore, ki bo z velikimi jezikovnimi modeli LLM združila brskalnik, iskalnik in spletna mesta v enotno uporabniško izkušnjo za neposredno in učinkovitejše pridobivanje informacij, na primer pri rezervaciji mize v restavraciji ali iskanju recepta na spletu.