Spletna stran PornHub kljub težavam prinaša veliko dobička

Pornhub, priljubljena spletna stran za odrasle, in njeno matično podjetje MindGeek sta kljub nedavnim finančnim in drugim udarcem presenetljivo donosna, kažejo notranje projekcije, ki so jih pregledali novinarji spletišča Semafor.

Podjetje MindGeek, ki je lastnik spletne strani PornHub, se je v zadnjem času soočilo z nemalo težavami. Najprej so jim pri MasterCardu in Visi zavrnili obdelavo spletnih plačil, nato so jih zapustili tudi večji oglaševalci. Kljub temu so v letu 2022 zabeležili operativno maržo v višini 30%. Kako uspešno je to, razkrije dejstvo, da je imela Meta, matično podjetje največjega družabnega omrežja Facebook, v istem obdobju pet odstotkov nižje rezultate. Kljub odsotnosti nekaterih večjih oglaševalcev, so pri podjetju MindGeek na račun nizkih stroškov povečali dobiček. Slednji bi bil še večji, če bi plačilni velikani začeli ponovno obdelovati plačila.

Po podatkih sledilnika spletnega prometa SimilarWeb je bil Pornhub junija 12. najbolj obiskana spletna stran na svetu, pred Amazonom, TikTokom in LinkedInom.