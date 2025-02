Objavljeno: 18.2.2025 07:00

Spletna stran Muskovega ministrstva DOGE prvi dan uspešno shekana

Spletna stran novega ministrstva ameriške vlade Doge, ki ga vodi Elon Musk, je polna lukenj. Stran so postavili v naglici, pri tem pa pozabili na osnovne varnostne protokole, zato je lahko vsebino na njej spreminjal kdorkoli. Potegavščin ni manjkalo.

A situacija je v resnici groteskna. Novo ministrstvo za učinkovitost vlade, ki je v resnici nastalo s preimenovanjem in preobrazbo agencije za digitalne storitve (United States Digital Service), spletne strani sprva sploh ni imelo. Ko je Elon Musk na novinarski konferenci 12. februarja najavil največjo možno transparentnost, so zaposleni jeli hitro postavljati spletno stran.

O spletni strani si lahko mislimo svoje. V resnici gre za reklamo za platformo X, saj je na prvi strani zgolj niz objav z uradnega profila DOGE na X-u. Poleg tega pa ima stran še nekaj zavihkov, kjer so zbrane statistike o zveznih uslužbencih. Izkazalo pa se je, da stran očitno sploh ne gostuje na infrastrukturi ameriške vlade, temveč na Cloudflare Pages, dasiravno nosi domeno doge.gov.

Napaja se iz baze, ki ni bila zavarovana, zato je lahko vsakdo spreminjal vsebino. Seveda so se takoj pojavili šaljivi dodatki, kot so »This is a joke of a .gov site« ali »THESE 'EXPERTS' LEFT THEIR DATABASE OPEN«. Luknjo so vmes sicer zakrpali, a zaposleni so za uradno delovanje še vedno uporabljali zasebne elektronske naslove in podobno. Prav tako ima DOGE interno dostop do podatkovnih sistemov večine ameriške vlade vključno s plačilnim sistemom, zaradi česar so bile vložene tudi tožbe. Upajmo, da s sistemi upravljajo bolje kot s spletno stranjo.