Objavljeno: 10.8.2021 10:40

SpaceX z oglasnimi panoji v vesolju

Očitno ga ni področja, kamor ne bi seglo oglaševanje – SpaceX načrtuje oglaševalski satelit, na katerem bomo lahko zakupili oglasni prostor.

Ne bo sicer šlo za klasični pano, saj satelit ne bo viden z zemlje. Na strani bo namreč imel zaslon, na katerem se bodo lahko vrteli oglasi, vanj pa bo usmerjena »selfi« kamera, ki bo zajemala fotografije zaslona z zemljo v ozadju. Oglase se bo kupovalo z kriptovalutami – v tem trenutku se omenja Dogecoin. S tem bomo zakupili različne žetone, ki bodo definirali velikost in pozicijo oglasa – žeton Kappa za določitev barv, žeton Gamma za nastavitev svetlosti zaslona, žetona Rhoe in Beta ki bosta določila pozicijo (v X in Y koordinatah) ter žeton Xi, s katerim bo določeno trajanje oglasa.