SpaceX-ov internet z balonov v praksi

Space je za svoje omrežje satelitov Starlink v nizkih orbitah, ki bodo zagotavljajo internetno povezljivost povsod na Zemlji, v vesolje že poslal 960 satelitov (od 4400). To je dovolj, da lahko ponudijo preizkus storitve v Kanadi in severnih delih ZDA. Starlink testirajo pod imenom "Better Than Nothing Beta". Uporabniki so za zdaj z njim zadovoljni.

Obljubljajo hitrost od 50 do 150 Mb/s, zakasnitve med 20 in 40 ms ter občasne mrke, čeprav ti niso pogosti. Naročnina na paket stane 100 dolarjev mesečno, kar ni malo, a na nekaterih odročnih področjih je to edina možnost do spodobno hitrega interneta. Uporabniki prejmejo še 500 dolarjev vreden paket opreme, ki se jim ne zaračuna.

V paketu je tudi satelitski krožnik, ki ga je treba postaviti ven. Krmili ga motor, ki poskrbi, da je obrnjen optimalno glede na trenutni položaj satelitov. Hitrosti so zelo zadovoljive, saj uporabniki poročajo o pretakanju filmov v ločljivosti 4K brez vsakršnih težav. Preizkusi so pokazali, da hitrost 150 Mb/s še presežejo!

