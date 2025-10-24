Objavljeno: 24.10.2025 05:00

SpaceX lahko na daljavo onesposobi sprejemnike za Starlink

Pogosto se Starlink predstavlja kot ultimativna rešitev za dostop do interneta v nesvobodnih državah, ki da je neodvisna od državne prisile in okov. To morda res drži, a je še kako odvisen od proizvajalca SpaceX, ki ga lahko kadarkoli izključi. V Mjanmaru so nedavno na daljavo ugasnili 2500 terminalov, ki so jih uporabljali prevarantje.

V podjetju so povedali, da trenutno delujejo na več kot 150 trgih. Pri tem so venomer pozorni, da uporabniki spoštujejo pogoje uporabe, sicer sledijo ukrepi. V Mjanmaru so v sodelovanju s tamkajšnjo policijo identificirali velike prevarantske klicne centre (scam center), ki so delovali kljub nedostopnosti Starlinka v Mjanmaru. To je bilo možno, ker so bili vzpostavljeni blizu tajske meje.

Policijska akcija ni vključevala le izklopa terminalov Starlink, temveč so pridržali več kot dva tisoč ljudi. Preiskali so več stavb in tudi osvobodili več ljudi, ki so prisilno delali v teh centrih in po internetu iskali žrtve. Mjanmar je eno izmed središč internetnih prevar.