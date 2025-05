SpaceX gradi alternativo za GPS

Google je posvaril uporabnike pametnih telefonov Android, naj nujno posodobijo svoje naprave, saj so pravkar zakrpali resno ranljivost, ki se je že izkoriščala. Prizadete so naprave z Androidom 13 (iz leta 2022) in Androidom 14 (2023). Telefoni z Androidom 12 (2021) pa se ne posodabljajo več, zato je priporočljiva zamenjava. Uporabnikov toliko starih telefonov je več sto milijonov!