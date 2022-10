SpaceX bi račun za podporo Ukrajini predal ZDA

Elon Musk je ob ruski invaziji Ukrajine pompozno napovedal pomoč podjetja SpaceX v obliki terminalov za spletni dostop preko omrežja Starlink, sedaj pa stroške tega predal ameriškem obrambnem ministrstvu.

Doslej so donirali 20.000 terminalov, kar jih naj bi skupaj prišlo 80 milijonov dolarjev, do konca leta naj bi bilo stroškov za 100 milijonov dolarjev, v prihodnjem letu pa dodatnih 400 milijonov dolarjev. Da postavimo številke v kontekst povejmo, da je 100 milijonov dolarjev, kolikor naj bi letos imeli stroškov s podporo Ukrajini, 0,79 tisočink vrednosti podjetja SpaceX ali približno 0,3 tisočink vrednost celotnega Muskovega premoženja. Iz dokumentov, ki jih naj bi v roke dobili pri novičarski agenciji CNN, naj bi bilo razvidno tudi to, da so velik del stroškov že sedaj pokrivale različne države – poleg ZDA tudi Velika Britanija in Poljska.

Ti terminali naj bi bili ključni za učinkovito komunikacijo ukrajinskih enot, na mesec pa naj bi bilo uničenih okoli 500 teh terminalov. Hkrati je z ukrajinskim napredovanjem v nekaterih regijah začelo prihajati tudi do posameznih izpadov sistema. Večji strošek kot dobava terminalov pa naj bi bilo samo obratovanje sistema, tu naj bi SpaceX pokril 70% dosedanjih stroškov, ravno to pa naj bi sedaj prevalili na ameriško ministrstvo za obrambo (Pentagon).