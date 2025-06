Objavljeno: 27.6.2025 07:00

Sorkin bo posnel drugi del filma o Facebooku

Aaron Sorkin, ki ga poznamo uspešnici izpred petnajstih let The Social Network, dela na nadaljevanju. Novi film je že globoko v fazi razvoja, a naj ne bi bil neposredno nadaljevanje. Prvi del se je osredotočil na nastanek in zgodnje dni družbenega omrežja Facebook in njegovega avtorja Marka Zuckerberga. Režiral je David Fincher, Aaron Sorkin in Ben Mezrich pa sta napisala scenarij. Mezrich je avtor knjig The Accidental Billionaires, ki je predstavljala knjižno predlogo.

Drugi del pa naj bi Sorkin tudi režiral. Lani je Sorkin dejal, da Facebook obtožuje za 6. januar 2021, ko so Trumpovo privrženci vdrli v kapitol. Ko so ga vprašali o podrobnostih, je dejal, da bo treba kupiti vstopnico za kino. Novi film bo temeljil na preiskavi The Facebook Files časnika The Wall Street Journal in njihovega novinarja Jeffa Horowitza, ki je pokazala na škodljive posledice družbenih omrežij in kako so v podjetjih prikrivali znane škodljive posledice.

Kdaj bo novi film dokončan, še ni znano. Ali bo v njem igral tudi Jesse Eisenberg, ki je v prvem delu upodobil Zuckerberga, še niso uradno potrdili. A glede na velik uspeh prvega dela, ki je zaslužil 224 milijonov dolarjev in tri oskarje, je to precej možno.