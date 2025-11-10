Sora na Androidu zelo uspešna

Umetno inteligentna video aplikacija podjetja Open AI je prvi dan po objavi na tržnici Google Play imela 470.000 prenosov.

Uporabnikov z operacijskim sistemom Android je bilo prvi dan tako štirikrat več kot v primeru objave na tržnici App Store, kjer je bilo prenesenih približno 110.000 kopij. Vendar primerjava ni povsem enakovredna, saj je bila Sora za iOS sprva na voljo le v ZDA in Kanadi ter le z vabilom, medtem ko je različica za Android dostopna brez vabila in že spočetka v sedmih državah, med njimi tudi na Japonskem, v Južni Koreji in Vietnamu.

Sora omogoča ustvarjanje videoposnetkov s pomočjo umetne inteligence na podlagi besedilnih pozivov. Ustvarjeni videoposnetki so prikazani v vertikalnem toku, podobnem TikToku. Zaradi razširjene dostopnosti in več funkcionalnosti je zanimanje za aplikacijo veliko.