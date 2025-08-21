Objavljeno: 21.8.2025 09:30

Sony zaradi tarif in draginje zvišuje cene v ZDA

Sony je napovedal, da bo v ZDA podražil vse svoje konzole PlayStation 5 za približno 50 ameriških dolarjev (37 evrov).

Najdražja različica PS5 Pro bo od četrtka stala 750 dolarjev, medtem ko bo osnovni model konzole po novem dosegel ceno 500 dolarjev. Cene dodatne opreme ostajajo nespremenjene. Podjetje se sooča z višjimi stroški in počasnejšo rastjo trga videoiger, dodatno breme pa predstavljajo ameriške uvozne tarife, ki jih je uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa. Te vključujejo 15-odstotni davek na japonski izvoz v ZDA. Sony je letos že zvišal cene v Veliki Britaniji in Evropi, zdaj pa podoben trend prihaja še na največji igričarski trg. Podražitve sta v zadnjem času uvedla tudi Nintendo in Microsoft, kar je sprožilo nezadovoljstvo med igralci, ki se že soočajo z vse dražjimi igrami, kot je denimo Mario Kart World s ceno 80 evrov.