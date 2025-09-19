Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 19.9.2025 07:00

Sony v Evropi zmanjšal velikost shrambe v PlayStationu 5 in nikomur povedal

Sony je za tuje trge potihoma oklestil konzolo PlayStation 5, kamor sodi z njihovega zornega kota tudi Evropa. Znižali so kapaciteto notranje shrambe podatkov 1 TB na 825 GB, ne da bi to obesili na veliki zvon. Tudi cena je ostala enaka, kar je evropske kupce pošteno razjezilo.

Gre za verzijo CFI-2116, ki jo prepoznamo po isti ceni in 17,5 odstotka nižji kapaciteti. V petih letih, kolikor je PS5 že na voljo, smo videli nekaj novih verzij. Prva verzija (PlayStation 5 Fat) je imela 825 GB prostora, od česar je bilo za končnega uporabnika na voljo 650 GB. Novejši PlayStation 5 Slim je kasneje prinesel 1 TB prostora. Najnovejši CFI-2116, ki se imenuje tudi PlayStation 5 Chassis E, naj vrača nazaj na začetek.

To niso zanemarljive razlike, saj na primer Call of Duty: Black Ops Cold War zasede 300 GB. Kakorkoli, PS5 še vedno stane 500 evrov v vseh verzijah. Zato poizkušajte najti prejšnjo inačico Chassis D z 1 TB prostora. Pazljivi moramo biti prav v EU.

