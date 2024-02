Sony testira očala VR za računalnike

Očala za prikaz navidezne resničnosti PlayStation VR2 podjetja Sony so zasnovana izključno za uporabo z igralno konzolo PS5, a podjetje želi njihovo namembnost razširiti tudi na osebne računalnike.

Prva očala VR podjetja Sony PSVR so na računalnikih delovala neuradno in s pomočjo amaterskih navdušencev, medtem ko želijo Japonci novejši napravi povezavo s PC-jem dodati sami. PSVR 2 bi po uspešnem testnem obdobju na osebnem računalniku lahko uradno delovala že letos in igričarjem ponudila še večjo raznolikost iger, kot so je bili deležni doslej. To je velik zasuk v strategiji podjetja, ki je še pred letom zavračalo namige o tovrstni podpori. Vsi ljubiteljski napori, da bi očala PSVR2 pripravili do delovanja z operacijskim sistemom Windows in igričarskim servisom Steam, so bili za zdaj neuspešni.