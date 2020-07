Sony predstavil zmogljivo Alpha 7S III

Sonyjeva serija brez-zrcalnih aparatov s tipali polnega formata Alpha je že leta izredno uspešna, tudi pri Monitorju smo te aparate že večkrat pohvalili, po kar nekaj let čakanja pa so predstavili novo Alpha 7S Mark III.

Serija Alpha 7 je v grobem razdeljena na tri skupine – uravnotežena Alpha (trenutno aktualni model je Alpha 7 Mark III), model Alpha 7R z visoko ločljivostjo (aktualni model je 7R Mark IV) in model Alpha 7S, ki ponuja nižjo ločljivost, a višje občutljivosti ISO in nižjo stopnjo šuma. Od zadnjega modela bo septembra letos minilo pet let, tako se je v spletu že nekaj mesecev pojavljajo ogromno ugibanj, kdaj bo prišel naslednik in kaj bo ponudil.

Novinec prinaša novo tipalo polnega formata z ločljivostjo 12,1 milijonov pik – to se sicer sliši malo, a je nižja ločljivost koristna pri doseganju visoke občutljivosti in dobrega dinamičnega razpona. Pri Sonyju namreč obljubljajo dinamični razpon kar 15 zaslonk – tri zaslonke več kot pri predhodniku. Občutljivost gre v razširjenem načinu do ISO 409.600, kar je enako kot pri predhodniku, računamo pa na še manj šuma pri srednjih vrednostih občutljivosti.

Aijsy1zYQps

Izboljšan je tudi sistem samodejnega ostrenja, ta uporablja kar 759 točkovnih tipal za prepoznavo faznega zamika (torej sistem, kot ga uporabljajo aparati DSLR). Ker gre za hibridni sistem vključuje tudi ostrenje na podlagi kontrasta, kot pri vseh aparatih Alpha zadnjih let je tudi tu v ohišju vgrajena pet-osna optična stabilizacija slike. Zanimiva je tudi vključitev tipala za prepoznavo temperature beline – ta je bil pred leti stalnica na najzmogljivejših aparatih DSLR, ja je v zadnjih letih praktično povsem izginil.

Kar veliko poudarka je na zajemu videa. Že od prvega modela Alpha dalje so ti aparati zelo priljubljeni med snemalci videa, to še posebej velja za modele »S«, saj pri videu ne potrebujemo tako visokih ločljivosti kot pri fotografiji. Novinec tako ponuja zajem 4K 120p, kjer sicer uporablja izrez tipala, ali pa 4K 60p pri celotni širini tipala, v tem načinu lahko zajemamo več kot eno uro dolge posnetke. Prinaša tudi nove možnosti stiskanja videa – od prejšnje 8-bitne barvne globine so prešli k 10-bitni globini 4:2:2.

Snemalcem videa bo prav prišel tudi vrtljiv zaslon LCD, ta je občutljiv na dotik, na novo pa so uredili tudi strukturo menijev, ki naj bi bili bolj pripravni za upravljanje preko dotika. Ob aparatu so predstavili tudi nove pomnilniške kartice CFexpress Type A ki prinašajo višje hitrosti (hitrost pisanja naj bi šla do 700 MB/s, branja pa 800 MB/s), zanimivo, da imajo tudi majhno ploščico iz zlitine za odvajanje toplote. Pohvaliti pa velja dejstvo, da sta obe reži na aparatu kompatibilni tudi s klasičnimi karticami SD (UHS-I in UHS-II SDXC/SDHC). Na voljo je tudi izhod HDMI za priklop zunanje snemalne naprave.

Aparat bo na voljo letos septembra, predvidena maloprodajna cena za samo ohišje pa je 4.200 evrov.