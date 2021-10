Sony predstavil Xperia Pro-I

Sony je zadnja leta vse manj prisoten pri pametnih telefonih, pred kratkim pa so predstavili telefon Xperia Pro-I, ki bo veljal kar 1.800 evrov.

Ne gre za kak preklopni telefon, kar bi posumili glede na visoko ceno, temveč za telefon z res zmogljivo fotografsko izkušnjo. Vgradili so namreč fotografsko tipalo velikosti enega palca, enako velika tipala so tudi v njihovih zmogljivih kompaktnih fotoaparatih serije RX100 in RX10. Ta je vezan na osrednji objektiv z goriščno razdaljo 25 milimetrov in fizično zaslonko, ki gre od F/2.0 do F/4.0. Zraven bo še 2x optični zum, a z bolj klasičnim tipalom, ter ultraširoki objektiv, spet z navadnim tipalom. Tipalo naj bi bilo pobrano iz omenjenega aparata RX100, a bo ponudilo le 12 milijonov pik, namesto polnih 20 milijonov, saj objektiv ne pokrije cele površine tipala.

Ostale lastnosti so podobne kot pri drugih telefonih najvišjega razreda. Procesor bo Qualcommov Snapdragon 888, pomnilnika bo 12 GB, vse skupaj bo poganjal Android 11. Vgrajena baterija ponudi 4.500 mAh, telefon podpira napajanje z močjo 30W.