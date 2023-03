Sony predstavil linijo televizorjev za 2023

Sony je predstavil nove televizorje linije Bravia XR za letošnje leto.

Vsi ti televizorji se zanašajo na procesor za obdelavo slike, imenovan »Cognitive Processor XR«. To pomeni, da podpirajo različne algoritme in tehnologije za izboljšavo in obdelavo slike. Letos je nova funkcija XR Clear Image, gre za samodejno prilagoditev nastavitev glede na vhodni signal. To pomeni, da bo video, ki je že v osnovi višje kakovosti, manj obdelan kot video slabše kakovosti. Televizor naj bi med drugim prepoznal tudi video, ki je bil pred tem predelan (recimo »upscaling«, torej umetno dvigovanje ločljivosti) in ustrezno prikrojil svoje prilagoditve.

Televizorji so v splošnem ostali primerljivi z lanskimi modeli, le da so vsi dobili kakšen dvig v zmogljivostih ali funkcijah – največkrat so povečali število lokalnih zatemnitvenih con, je pa tudi kup drugih izboljšav, denimo boljši zvočniki, višje strojne zmogljivosti vgrajenih procesorjev, tudi največje svetlosti zaslonov in podobno.

Podobno kot pri telefonih (ali prenosnikih) gre torej za letno osvežitev linije, ki povsod prinaša ravno dovolj novosti, da bo večini uporabnikov smiselno se odločiti za najnovejši model. V višjih cenovnih razredih gre seveda za televizorje OLED. Sony pri najzmogljivejšem modelu (QD-OLED A95L) uporablja Samsungov QD-OLED panel, ta letos prinašajo občutno boljšo točkovno svetlost (obljubljajo do 200 odstotkov višjo točkovno svetlost v primerjavi z lanskim modelom A95K). Še naprej pa delajo tudi na televizorjih Mini LED, kjer bo letošnji X95L zamenjal lanski model X95K.

Sonyjevi televizorji so se v preteklosti tudi na naših preizkusih odlično obrezali, so pa praviloma malenkost dražji od bližnjih konkurentov. Več o novi liniji je na voljo v uradnem sporočilu za javnost.