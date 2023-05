Sony predstavil brezžične slušalke z zmožnostjo, ki je tekmeci nimajo

Slušalke PlayStation Earbuds so lahko sočasno povezane z dvema napravama.

Sony je skupaj z novo prenosno konzolo za igranje PS5 iger predstavil brezžične slušalke PlayStation Earbuds, ki so tako po podobi, kakovosti zvoka brez izgub in opaznih zakasnitev, kot opremi zelo podobne priljubljenim tekmicam Applovim AirPods. Pred slednjimi in sorodnimi izdelki imajo vseeno veliko prednost, PlayStation Earbuds se znajo povezati z dvema napravama hkrati. Za razliko od jabolčnih slušalk, ki podobno zmogljivost ponujajo s preklopom, bo igričarski pripomoček podjetja Sony igralcem omogočil, da so med igranjem iger na konzoli PS5 ali računalniku PC zvočno povezani tudi s telefonom.