Objavljeno: 11.3.2025 09:00

Sony: pobrisali smo že 75.000 lažnih skladb, ki jih je ustvarila umetna inteligenca

Sony ugotavlja, da imajo čedalje več težav s kopijami skladb, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Doslej so zahtevali odstranitev že 75.000 skladb, ki so bile ustvarjene po vzoru priljubljenih izvajalcev, kot sta Harry Styles ali Beyoncé. Ta potem avtorji nalagajo na različne platforme in jih skušajo monetizirati.

Sony trdi, da mu s tem nastaja neposredna finančna škoda. V nekaterih primerih postanejo takšne skladbe pravi hiti, kot denimo leta 2023 Heart on My Sleeve, ki je posnemala izvajalca Drake in Weeknd. Umetna inteligenca je pri ustvarjanju skladb zelo učinkovita, ker pri glasbeni in vizualni reprodukciji ne potrebujemo stoodstotne natančnosti. V besedilu so napačne črke ali v matematiki napačni izračuni očitni. Skladbe in vizualne podobe preživijo mnogo variacij.

Hkrati je težavno avtomatizirano prepoznavanje ponaredkov in kopij, ki se lahko na različnih pretočnih platformah hitro širijo. Ker je monetizacija neposredno povezana s številom predvajanj in s tem avtomatična, imajo velike založbe težave z lovljenjem kopij.