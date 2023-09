Sony išče rejnike za ostarele robotske pse

Sony uvaja nov program trajnostnega razvoja, ki bo med drugim zagotovil, da tudi ostareli robotski psi ne bodo ostali brez doma.

Pes je človekov najboljši prijatelj, dosmrtni spremljevalec in ne zgolj darilo za božič. Enako velja za robotske pse Aibo podjetja Sony. Priljubljeni avtonomni štirinožci iz 90-ih let prejšnjega stoletja še vedno živijo v prenovljeni seriji ERS-1000. Sony na Japonske zdaj uvaja rejniški program za robote Aibo, ki bo pomagal lastnikom, ki so preklicali naročnino Aibo Cloud Plan, da za štirinožca najdejo nov dom. Sony bo ostarele pse posredoval zdravstvenim ustanovam, domovom za ostarele in drugim organizacijam, ki bi lahko imele koristi od robotskih psov, kot je Aibo. Čeprav Aibo ni bil tržen kot naprava za čustveno podporo, se z odzivanjem na glas in dotik ter kamero, ki prepozna člane gospodinjstva, izkaže kot zelo dober terapevt.