Objavljeno: 6.10.2021 09:39

Sony bi opustil podporo za PlayStation 3

Sony bo konec tega meseca v spletni trgovini z igrami za starejšo igralno konzolo PlayStation 3 (in ročno konzolo Vita) opustil podporo za plačilne kartice in PayPal.

Povedano drugače, edini način, da bomo v teh trgovinah še kupovali igre, bo preko darilnih bonov ali z nalaganjem denarja v virtualno denarnico. Sony bi si pač želel, da uporabniki pozabijo na svoje stare konzole (PS3 je izšla pred petnajstimi leti) in raje kupijo novejše PS4 ali PS5 (s slednjim so sicer še vedno težave z dobavo). V spletu se sicer že pojavljajo kritike na to potezo, a verjamemo, da se jim vzdrževanje trgovine za starejše konzole enostavne ne splača. Je pa seveda sporno, da bodo uporabniki teh starejših konzol pač omejeni pri nakupu iger za njih – tudi če konzole še delujejo brez težav.