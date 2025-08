Objavljeno: 4.8.2025 08:00

Soniox: Prepoznavanje govora, kot se šika, plod slovenske pameti

Slovensko podjetje Soniox, ki ga vodita Ambrož Bizjak in Klemen Simonič, je razvilo orodje za prepoznavanje govora v različnih jezikih in simultano prevajanje. Soniox je na voljo kot aplikacija, spletna stran ali API za razvijalce drugih aplikacij.

Soniox uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje govora in razume več kot 60 jezikov. Naš preizkus se je omejil na slovenščino, hrvaščino, angleščino, nemščino, švedščino, portugalščino in španščino, ki jih je vse brez težav prepoznal. Pri zelo kratkih stavkih lahko jezik napačno klasificira, namesto hrvaščine bosanščino ali namesto portugalščine galicijščino, a to ne vpliva na natančnost, temveč je posledica podobnosti (ali celo enakosti) fraz v teh jezikih.

Prepoznani govor slovnično pravilno zapiše, ob tem pa omogoči tudi simultani prevod v preostale jezike. Simultano prevajanje prepoznanega govora je trenutno pomembna smer razvoja, ki se je lotevata tudi Google in Apple, a so njuni izdelki za zdaj še precej okorni. Soniox je deloval gladko in brez težav, kar je prepoznal tudi Samsung, ki je Soniox finančno podprl.

Soniox že uporabljajo gluhi študentje na univerzah, naglušne osebe, turisti in drugi popotniki v tujih državah, izseljenci itd. Avtorja trdita, da dosega aplikacija 95-odstotno natančnost. Soniox se je z novimi algoritmi učil iz besedil, ki so dostopna na internetu, in zvočnih posnetkov.

Simonič je leta 2013 začel delati za Google Brain, kasneje pa za Facebook. Bizjak je delal v Cosylabu. Leta 2020 sta v ZDA ustanovila Soniox, ki ima evropski razvojni del v Sloveniji.