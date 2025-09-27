Objavljeno: 27.9.2025 11:00

Solarna tipkovnica, ki za delovanje ne potrebuje sonca

Logitech je predstavil tipkovnico Signature Slim Solar Plus K980, ki potrebuje za delovanje izključno le svetlobo.

Tipkovnica Signature Slim Solar Plus K980 nima priključka USB ali zamenljivih baterij. Namesto tega uporablja sončno celico, ki lahko iz naravne ali umetne svetlobe (najmanj 200 luksov) polni notranjo baterijo. Ko je ta popolnoma napolnjena, naj bi tipkovnica brez dodatne svetlobe zdržala do štiri mesece. Logitech navaja, da baterija zdrži do deset let in je zamenljiva s pomočjo delov, ki jih dobavlja iFixIt.

Tipkovnica ima klasično postavitev z numeričnim delom, smernimi tipkami in dvojnimi oznakami za Windows in macOS. Funkcijska vrstica vključuje standardne kontrole za glasnost, svetlost zaslona, mikrofon, kamero in novo UI tipko, ki na PC-jih privzeto zažene Copilot, na Chromebookih Gemini, v aplikaciji Logi Options Plus pa jo lahko nastavimo tudi za ChatGPT ali katerokoli drugo umetno inteligentno orodje. Tipko je mogoče programirati tudi za izvajanje pametnih akcij Smart Actions, avtomatiziranih dejanj, kot je na primer hitro iskanje v Perplexity ali odpiranje priljubljenih aplikacij. Tipkovnico lahko prek povezave Bluetooth povežemo s tremi napravami hkrati, med katerimi preklapljamo s pritiskom na gumb.

Cena za K980 znaša 100 ameriških dolarjev in je trenutno na voljo zgolj v ZDA.