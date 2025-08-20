Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 20.8.2025 05:00

Softbank v obubožani Intel vložil dve milijardi dolarjev

Japonski investicijski konglomerat Softbank bo v Intel vložil dve milijardi dolarjev, so sporočili z Vzhoda. Medtem ko je delnica v minulem letu kotirala med 19 in 26 dolarji, bodo investirali pri vrednotenju 23 dolarjev za delnico, torej podjetje cenijo na okroglih 100 milijard dolarjev. To je 40-krat manj od Nvidie in trikrat manj od AMD-ja.

Vlagatelji so sicer novico sprejeli z navdušenjem, saj je delnica po objavi pridobila skoraj šest odstotkov. V praksi to pomeni, da bo Softbank postala 2-odstotni lastnik podjetja, s čimer bo postal peti največji lastnik Intela.

Ob tem ne pozabimo, da se za nakup 10-odstotnega deleža zanima tudi ameriška vlada. O tem uradnih informacij še ni, zato je usoda pogovorov še negotova.

Softbank je po drugi strani naložbo že potrdil. Izvršni direktor Masayoshi Son je dejal, da so polprevodniki osnova vseh ostalih industrij. Intel pa je bil dolga desetletja vodilni na tem področju. Vse to drži, a pomemben je glagolski čas – Intel je bil vodilni. Softbank meni, da lahko to spet postane, hkrati pa si bo z nakupom pridobil na stežaj odprta vrata v ZDA, kar je lahko neprecenljivo.

 

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Ustvarjalec vsebin tech-it je s prenosom v živo na YouTubu izvedel maratonski test, v katerem je ročno odprl in zaprl Samsung Galaxy Z Fold 7 kar 200.000-krat

    novice
    Objavljeno: 8.8.2025 10:00
  • Programerska naloga, ki je ni rešil nihče

    Programerska naloga, ki je ni rešil nihče

    Vsako leto se najboljši dijaki v programiranju na svetu merijo na olimpijadi iz informatike, kjer nastopa tudi slovenska ekipa. Tekmovalci v dveh tekmovalnih dneh rešujejo šest nalog, kodo pa pišejo v jeziku C++. Ene izmed nalog letos ni rešil nihče izmed 330 tekmovalci.

    novice
    Objavljeno: 6.8.2025 07:00
  • Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds, izumitelj in še vedno glavni skrbnik Linuxa, je vedno slovel kot vzkipljiv človek, zato tudi njegov zadnji izbruh ni zelo presenetljiv. Ob pripravi nove verzije jedra 6.17 jih je pošteno napel Palmerju Dabbeltu, ki je predložil kopico popravkov za RISC-V. Torvalds je, milo rečeno, ponorel.

    novice
    Objavljeno: 14.8.2025 05:00
  • <span><span>Xiaomi predstavil pametni ventilator</span></span>

    Xiaomi predstavil pametni ventilator

    Xiaomi je v poletni vročini za evropske trge predstavil Smart Desktop Air Circulation Fan, kompakten pametni ventilator, zasnovan za močan pretok zraka v manjših prostorih. 

    novice
    Objavljeno: 6.8.2025 11:00
  • Microsoft bo ukinil enoto GitHub

    Microsoft bo ukinil enoto GitHub

    Ko je Microsoft leta 2018 prevzel GitHub, se ni nič bistvenega spremenilo, saj je ostal samostojna enota z istim direktorjem. A Thomas Dohmke, ki je od leta 2021čas vodil GitHub, je napovedal odhod iz podjetja, saj ima druge podjetniške cilje. Microsoft zamenjave ne bo iskal.

    novice
    Objavljeno: 13.8.2025 05:00
  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Julij-avgust 2025

Uvodnik
Strojni svetovni splet

Mnenja
Dočakal sem prihodnost

Nove tehnologije
Koliko hitrosti je dovolj? Povezani na poti Pregon!

Fokus
Elektronski papir v barvah Neznosna lahkost branja RLCD - Renesansa LCD Uvodnik: Strojni svetovni splet

Dosje
Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?* Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Monitor Pro
Oblak je temelj digitalne preobrazbe Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij Uvodnik - Je oblak vsemogočen?

Na zvezi
Kariera v IT

Zgodovina
Kralj omrežij Mikroračunalniški roboti

Odprta scena
Teleskop kot tveganje za državno varnost Zakaj nas mora skrbeti za prihodnost čipov

Prenosni računalniki
Zmogljivost stane!

Telefoni
Prenovljeni srednji razred

Preizkusi
Kupil sem ZX Spectruma Previdni korak naprej Projektor v žepu

Nasveti
Oblačni triki

Mobilno
Applove nagrade Če hodiš, lahko plešeš Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov