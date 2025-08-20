Objavljeno: 20.8.2025 05:00

Softbank v obubožani Intel vložil dve milijardi dolarjev

Japonski investicijski konglomerat Softbank bo v Intel vložil dve milijardi dolarjev, so sporočili z Vzhoda. Medtem ko je delnica v minulem letu kotirala med 19 in 26 dolarji, bodo investirali pri vrednotenju 23 dolarjev za delnico, torej podjetje cenijo na okroglih 100 milijard dolarjev. To je 40-krat manj od Nvidie in trikrat manj od AMD-ja.

Vlagatelji so sicer novico sprejeli z navdušenjem, saj je delnica po objavi pridobila skoraj šest odstotkov. V praksi to pomeni, da bo Softbank postala 2-odstotni lastnik podjetja, s čimer bo postal peti največji lastnik Intela.

Ob tem ne pozabimo, da se za nakup 10-odstotnega deleža zanima tudi ameriška vlada. O tem uradnih informacij še ni, zato je usoda pogovorov še negotova.

Softbank je po drugi strani naložbo že potrdil. Izvršni direktor Masayoshi Son je dejal, da so polprevodniki osnova vseh ostalih industrij. Intel pa je bil dolga desetletja vodilni na tem področju. Vse to drži, a pomemben je glagolski čas – Intel je bil vodilni. Softbank meni, da lahko to spet postane, hkrati pa si bo z nakupom pridobil na stežaj odprta vrata v ZDA, kar je lahko neprecenljivo.