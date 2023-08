Softbank mesec dni pred javno ponudbo delnic odkupil še 25 odstotkov ARM

Japonski konglomerat Softbank je od Vision Funda odkupil še 25 odstotkov podjetja ARM, s čimer je pridobil popolni nadzor nad podjetjem. Delež so odkupili po vrednotenju podjetja 64 milijard dolarjev, kar postavlja orientacijsko vrednost za javno ponudbo delnico (IPO), ki je predvidena septembra.

Sedaj je že jasno, da se bo septembra prodal le manjši del podjetja. Softbank bo obdržal približno 90-odstotni delež v ARM, za 10 odstotkov novoizdanih delnic pa bo po vrednotenju 60-70 milijard dolarjev ponudil javnosti. To pomeni, da bodo zbrali okrog 6-7 milijard dolarjev svežega kapitala.

Softbank že dlje obvladuje ARM. Leta 2016 so za 32 milijard dolarjev prevzeli podjetje, nato pa so leto pozneje četrtinski delež prodali Vision Fundu za osem milijard dolarjev. Ta pogodba je vsebovala klavzulo, ki je kapitalski dobiček omejila na 100 odstotkov, zato so sedaj delež odkupili nazaj, saj je tržna kapitalizacija splezala na 64 milijard dolarjev.

Knjigovodska vrednost ARM znaša 45 milijard dolarjev. Za koliko bodo jeseni uspeli prodati manjšinski del podjetja, je odvisno od razpoloženja investitorjev. Ti so lačni novih tehnoloških priložnosti, a naraščajoče obrestne mere in negotovost v svetovnem gospodarstvu lahko načnejo njihov entuziazem.