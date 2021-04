Sodnik: »Apple je vedel, da prodaja MacBooke z okvarjenim zaslonom«

Apple je leta 2016 predstavil novo različico prenosnikov MacBook Pro, pri katerih je bilo kar nekaj težav z zaslonom. Kalifornijski zvezni sodnik je sedaj odločil, da je Apple vedel za težave in da imajo oškodovanci pravico do skupinske tožbe.

Težava se je pojavila, ker je Apple zaradi dizajna (narediti čim tanjši zaslon) uporabi pretanek kabel za povezavo prenosnika z zaslonom, ta pa je ob prepogibanju zaslona zato večkrat odpovedal. Za začetek tako, da je delno odpovedala osvetlitev od zadaj in povzročila t.i. »odrski osvetlitveni efekt«. Pri portalu iFixit so takrat ugotovili, da bi težavo lahko rešila menjava kabla, kar bi stalo borih 6 dolarjev, vendar se je Apple zaradi dizajna odločil kabel narediti kot del zaslona, zato je bila edina možna rešitev menjava le tega, kar je stalo 600 dolarjev.

T.i. »odrski osvetlitveni efekt«. Vir: TheVerge

Apple je problem priznal šele leta 2018, ko je 15.000 uporabnikov podpisalo peticijo in ko so se o težavah razpisali mediji. V tožbi, ki jo želijo sedaj vložiti oškodovanci, tudi piše, da so Applovi uslužbenci iz uradnih podpornih forumov (Official Apple Support Community) brisali tovrstne pritožbe uporabnikov, česar Apple, vsaj zaenkrat, ni zanikal, je pa zapisal, da to v tem primeru ni pomembno.

