Objavljeno: 11.8.2023 05:00

Sodišče Twitterju: globa bo vsak dan podvojena!

Bizarnih zgodb o dogajanju v Twitterju in na sodiščih ne zmanjka, to pot pa je v eno posredno vpleten še nekdanji ameriški predsednik. Izvedeli smo, da je ameriško prizivno sodišče že v začetku leta kaznovalo Twitter, ker ni spoštoval sodne odredbe.

Že 17. januarja je tožilstvu Twitterju izročilo sodno odredbo, da mora predati vse informacije o profilu @realDonaldTrump, ki ga je bil uporabljal nekdanji ameriški predsednik. Hkrati je odredba prepovedovala razkritje tega početja vsaj 180 dni. Najprej Twitterju odredbe sploh niso mogli vročiti, ker je bila stran za pravne zahteve na Twitterju dva dni nedostopna. Ko jim je to vendarle uspelo, se Twitter preprosto ni odzval. Ko so teden dni pozneje poklicali v Twitterjevo pravno pisarno, tam niso vedeli o odredbi nič.

Twitter se je nato pritožil, a ga je sodišče zavrnilo. A Twitter še vedno ni izročil ustreznih podatkov, čeprav jih je imel in bi jih z lahkoto. Twitter se je odzval šele 9. februarja, s precejšnjo zamudo torej. Sodišče mu je moralo zagroziti s kaznijo, ki se je geometrično povečevala: 50.000 dolarjev za prvi dan zamude in vsak dan dvakrat toliko. Ker je zamudil tri dni, je moral plačati 350.000 dolarjev.

Twitter je ugovarjal tudi skrivnostnosti, čemur je sodišče ugodilo šele 20. junija, ko je tožilstvo spremenilo zahtevek. Vmes pa je Twitter – splet z zamudo – ugovarjal, da geometrična vrsta ne more imeti dobrega konca in da bi bil vsak hip dolžan več od svetovnega BDP. Saj veste, če na prvo šahovsko polje položite eno zrno, na drugo dve in tako naprej - zmanjka riža.