Sodišče lahko Facebook prisili v razkritje vaše identitete

Nizozemsko sodišče je od Mete zahtevalo, da razkrije identiteto uporabnika, ki je objavljal neprijetne vsebine o drugem uporabniku Facebooka. Sodišče se je sicer strinjalo, da je svoboda govora močna pravica, in je v tem primeru ni omejilo, je pa zahtevalo objavo identitete uporabnika, ki je pisal anonimno.

Anonimni uporabnik Facebooka je v zaprtih skupinah, ki pa sta imeli 2600 in 61000 članov, objavljal posnetke in zaslonske slike sporočil uporabnika, ki naj bi skrivoma snemal ženske na zmenkih. Slednji je trdil, da so objave objektivno žaljive in da uničujejo njegov ugled. Najprej se je obrnil na Meto, ki pa sporočil ni izbrisala, ker ni mogla prepoznati protizakonitosti. Zato je vložil tožbo.

Sodišče je odločilo, da objave same po sebi niso nezakonite, mora pa Facebook razkriti identiteto uporabnika. V nekaterih skupinah je namreč možno anonimno pisanje, čeprav administratorji in Facebook seveda vedo, kdo stoji za sporočili. Sodišče meni, da mora imeti "oškodovanec" možnost, da odgovori na očitke, za kar je seveda treba poznati ime prvotnega avtorja.