Sodišče EU: Google mora na zahtevo odstraniti neresnice o Evropejcih

Sodišče Evropske unije je odločilo, da morajo Google in ostali ponudniki iskanja v EU na zahtevo posameznika izbrisati iskalne zadetke do neresničnih podatkov. Sodišče meni, da je pravica do zasebnosti v primeru neresničnih informacij, ki posegajo v posameznikove osebne svoboščine, nad pravico do svobode govora, zbiranja in razširjanja informacij.

Primer se je bil začel na nemškem sodišču, kjer sta dva posameznika tožila EU, ker ni želel odstraniti iskalnih zadetkov in sličic z njunimi fotografijami (thumbnails). Zatrjevala sta, da so objavljene informacije neresnične, Google pa je dejal, da tega ne more preveriti. Tožnika sta bila solastnika in menedžerja v investicijski družbi, ki so ju članki na spletu kritično obravnavali. Na imenovani spletni strani so objavili neresnične informacije o njiju, za odstranitev pa so zahtevali plačilo.

Sodišče EU je odločilo, da morajo posamezniki dokazati, da so informacije neresnične, potem pa lahko zahtevajo izbris zadetkov iskanja, ki vodijo do njih. Pri tem ni treba imeti sodbe sodišča, ki bi dokazovala neresničnost navedb, temveč zadostujejo že običajni argumenti in dokazi, ki jih potem predložijo Googlu. Ta je v EU obvezan takšna dejstva upoštevati in iskalne zadetke prečistiti.

Sodba