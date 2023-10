Objavljeno: 25.10.2023 07:00

Snapdragon 8 Gen 3 je tu

Qualcomm je predstavil novo generacijo Snapdragonov 8, ki je zgrajena v 4-nm litografiji in prinaša večje hitrosti ter nižjo porabo energijo od predhodnice. Osemjedrni procesor je 30 odstotkov hitrejši 20 odstotkov učinkovitejši in tudi sicer nadgrajen.

Sestavljajo ga eno jedro Cortex-X4, ki teče z najvišjim taktom 3,3 GHz, pet jeder s taktom 3,2 GHz in dve varčni jedri z 2,3 GHz. Pomnilnik LPDDR5X zmore do 4800 MHz, naslovi pa ga lahko do 24 GB. V čipu je vgrajena tudi podpora za Wi-Fi 7 (802.11be, 802.11ax, 802.11ac in 802.11a/bg/n) in X75 5G.

Poseben poudarek so namenili tudi umetno inteligenci, za katero je dodan poseben pogon (AI Engine). Ta omogoča hitrejše in učinkovitejše poganjanje jezikovnih modelov in podobno. Algoritem Stable Diffusion naj bi poganjal tako hitro, da lahko v eni sekundi izriše sliko. Podporo za umetno inteligenco izkoriščajo tudi druge funkcije, denimo kamera snema lepše. Generativna umetna inteligenca pa lahko celo dopolni fotografijo izven kadra. Qualcomm obljublja, da bo novi čip na kožo pisan tudi igralcem iger, saj izrisuje 240 sličic na sekundo.

Prve telefone z novim čipom pričakujemo v začetku prihodnjega leta. To bo bržkone tudi Samsung Galaxy S24.