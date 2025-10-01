Objavljeno: 1.10.2025 14:00

Snapchatu bo za shranjevanje sporočil treba plačati

Snapchat bo začel zaračunavati za shranjevanje starejših fotografij in videoposnetkov, kar pomeni pomemben premik v delovanju ene najbolj priljubljenih aplikacij med mladimi.

Snapchat je z zmožnostjo Memories doslej omogočal brezplačno shranjevanje skoraj neomejene količine vsebin. Zdaj se to spreminja, uporabniki, ki imajo v aplikaciji več kot 5 GB shranjenih podatkov, bodo kmalu morali plačati, če bodo želeli ohraniti svoje spomine. Ta odločitev je povzročila precej nezadovoljstva na družabnih omrežjih. Mnogi uporabniki so Snapchat uporabljali kot osebni arhiv, kjer so hranili svoje najbolj dragocene trenutke še iz najstniških let, in se zdaj počutijo prisiljeni v izbiro, ali plačati mesečno naročnino ali se posloviti od svojih spominov. Nekateri celo pravijo, da je bila prav brezplačna shramba razlog, da so aplikacijo sploh še uporabljali.

Pri Snapchatu razumejo, da prehod z brezplačne na plačljivo storitev ni enostaven, vendar verjamejo, da bo ta sprememba prinesla koristi za celotno skupnost. Poudarili so, da bodo s tem lahko nadalje vlagali v izboljšave funkcije Memories. Kljub temu se zdi odločitev marsikomu nepravična, še posebej, ker drugih sprememb ali novih možnosti v zameno za plačilo (vsaj za zdaj) ni veliko.

Gre pa tudi za širši premik v svetu družbenih omrežij. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaračunavanje za shranjevanje vsebin verjetno neizogibna prihodnost vseh platform. V času, ko uporabniki objavljajo manj, a hranijo vedno več, so tudi potrebe po varni in zanesljivi hrambi vsebin večje - in s tem tudi dražje.