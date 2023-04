Snapchat dobil umetno inteligenco kot sogovornika

Snapchat je uradno izdal svojega pogovornega robota z umetno inteligenco, ki je sedaj na voljo vsakomur. Februarja so ga poizkusno ponudili uporabnikom plačljive različice, a je šlo kmalu vse narobe, ko je mladoletnim razlagal, kako prikrijejo vonj po alkoholu, kako kaditi marihuano in 13-letnikom svetoval o spolnosti. Na glavnem trgu, to je v ZDA, je vse skupaj nesprejemljivo. Dva meseca pozneje je Snapchatov bot nazaj, sposobnejši in modrejši.

Ima nič kaj domiselno ime My AI. Pod tem imenom ga ljudje lahko dodajo v skupinske pogovore. Uporabnikom svetuje, katere filtre AR uporabiti, katere kraj obiskati in podobno. Skratka, z njim se je možno pogovarjati. V prihodnosti bo lahko uporabniki pošiljali vizualna sporočila neposredno My AI, ki se bo tudi odzival s svojimi odgovori. Evan Spiegel, izvršni direktor Snapchata, ga vidi kot orodje za kreativno izražanje. Poudarja, da je to po njegovem mnenju prava uporabna umetne inteligence, saj za iskanje podatkov in podajanje faktografskih odgovorov še ni primerna.