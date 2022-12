Smrti otrok zaradi TikTok izzivov

Iz tujine poročajo o več primerih smrti otrok, ki so posledica viralnih izzivov na omrežju TikTok.

Eden bolj znanih je izziv »blackout«, kjer gre za to, da se mora "tekmovalec" z vrvjo skorajda zadušiti in izgubiti zavest. Tovrstne nevarne neumnosti smo pri družabnih omrežjih že srečali, glavna nevarnost pa je dejstvo, da TikTokovi algoritmi tovrstne vsebine postrežejo tudi otrokom, starim le osem let. V ZDA je v teku že več tožb zoper podjetje - zaradi smrti, povezanih s posnetki.

TikTok je v tem trenutku najbolj »vroče« družabno omrežje (do nedavnega po podatkih Cloudflare tudi najbolj obiskana spletna stran), a je tudi pod velikimi pritiski. Ključna "težava" je ravno res zmogljiv algoritem, ki izredno hitro prepozna, kateri posnetki so uporabniku všeč, in ga s tem zasvoji. Hkrati ni nobene resne zaščite, ki bi preprečila prijavo mladoletnim (ali otrokom). Podjetje sicer trdi, da umikajo račune otrok in da so jih v prvi polovici leta umaknili že 41 milijonov, vendar si odstranjeni v nekaj minutah lahko naredijo novega.

Pritiski prihajajo tudi iz političnih krogov (zlasti v ZDA), saj naj bi bil TikTok premočno povezan s kitajsko vlado. Regulatorji in politiki različnih držav so omrežje že označili kot nadzorno (vohunsko) orodje kitajskih oblasti.