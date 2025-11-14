Objavljeno: 14.11.2025

Služiti z gledanjem televizije ali pasti v mrežni sistem Lyconet?

Poleti smo v Monitorju preizkusili napravo, ki ob televizijskem programu predvaja tudi oglase, od katerih naj bi nekaj zaslužil tudi uporabnik. Napravice z napisom @media so brezplačno delili pred ljubljanskim nakupovalnim središčem Interspar Vič, informatorji na stojnici pa so predstavljali »izjemno« ponudbo, po kateri naj bi bili za gledanje televizije plačani.

Kot smo zapisali v članku, so nas prijazni informatorji preprosto prijavili na spletno stran myworld.com, kar ni bilo nikjer navedeno. Na nobenem letaku, brošuri ali spletni strani o tem ni nič zapisano, niti nam tega niso vnaprej povedali. Resnici na ljubo je na letaku sicer pisalo, da načrtujejo številne izboljšave in dodatne možnosti zaslužka, a povezava s to stranjo ni bila omenjena. Čemu skrivalnice, se sprašujete? Ker je myworld.com v resnici naslednica strani, kot so Cashback World, Lyoness, Lyconet ipd., ki jih upravičeno spremlja slab sloves.

Kot je raziskala oddaja Koda na slovenski nacionalni televiziji, se je izkazalo, da je ta naprava le majhen kamenček v mozaiku mrežnega sistema Lyconet, povezanega z obljubami o hitrem zaslužku, delnicah, rentah in pasivnem dohodku, posledice pa so občutili tisoči vlagateljev po svetu, tudi številni Slovenci. Mnogi naj bi izgubili več deset tisoč evrov, pogosto izročenih v gotovini in brez kakršnihkoli dokazil. V več državah pristojni organi vodijo preiskave zaradi suma piramidne sheme in obsežne finančne prevare.

Kot so povedali v Kodi, naj bi bili v slovensko vejo sheme dejavno vključeni posamezniki, ki so obljubljali visoke donose, novačili nove člane in prodajali sporne produkte. Med izpostavljenimi so Brina Sajovic ter člani njene ekipe: Tim Martinčič, Žiga Fermentin, Maja Potokar, Liam Potočan, Darja Kadivec in Nejc Oblak. Po navedbah oddaje naj bi delovali kot motivatorji, vodje ekip in prodajalci naprav »Media Box«, ob katerih so ljudem zagotavljali prihodke z gledanjem oglasov. Kljub zamudam pri izplačilih oziroma njihovemu popolnemu izostanku naj znakov prevare ne bi prepoznali ali pa jih preprosto niso želeli prepoznati ter so nadaljevali z novačenjem in prodajo produktov.

Posebno pozornost naj bi preiskovalci namenili podjetjem, prek katerih so se stekali denarni tokovi. Med izpostavljenimi je švicarski Cryptix Holding, ki ga je ustanovil avstrijski državljan Bernard Koch, eden ključnih akterjev v sistemu. Cryptix je postal lastnik slovenskega podjetja Equito, ki ima dovoljenje za borznoposredniške storitve, isti posamezniki pa so pred tem upravljali kriptoborzo Blocktrade in kasneje v okviru Lyconeta tržili lastno kriptovaluto eCredits. Projekt se je po navedbah tujih virov sesul, vlagatelji pa so ostali brez vloženega denarja.

Mi smo poleti članek o Media Boxu zaključili tako:

»In koliko smo zaslužili v dvotedenskem preizkušanju naprave? Čisto nič, naše dobroimetje je ostalo na ničli. Pravzaprav smo v minusu, saj smo porabljali elektriko in internet. Predvsem pa, če ne bi bili pozorni, bi se lahko včlanili v kakšen plačljiv klub in bi stroški res narasli.

Imamo pa brezplačno napravo, ki je ne potrebujemo. Američani pravijo, da ni zastonj večerje, mi pa dodajamo, da take televizijske revolucije ne potrebuje nihče – ne mi, ne vi.«