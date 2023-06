Slušni aparati brez recepta

Podjetje Sennheiser, znano po strojni opremi s kakovostnim zvokom, je napovedalo vstop na trg slušnih aparatov.

Priljubljena blagovna znamka je v želji po širitvi ciljnega občinstva predstavila slušna aparata All-Day Clear in All-Day Clear Slim, ki vključujeta polnilni ohišji podobno tistim, ki jih najdemo pri brezžičnih slušalkah serije Momentum True Wireless. Slušni aparati z enim polnjenjem sicer delujejo do 16 ur. Sennheiser trdi, da imajo slušni aparati visoko kakovost zvoka s pametnim zaznavanjem okolice. Uporabniki lahko zvok prilagodijo svojim slušnim potrebam prek mobilne aplikacije v manj kot petih minutah. Poleg tega so slušni aparati uporabni tudi kot običajne brezžične slušalke za poslušanje glasbe.

Cena slušnih aparatov se bo začela pri 1400 dolarjih za standardni model All-Day Clear in 1500 dolarjih za All-Day Clear Slim. Na voljo bo tudi paket In-Clinic Care za tiste, ki bi želeli strokovno pomoč.